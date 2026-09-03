Ufficiale: Delprato rinnova con il Parma fino al 2029

03/09/2026 | 11:12:45

Delprato rinnova con il Parma, il comunicato: “Ci sono storie che iniziano con una maglia addosso. E poi ci sono storie che, stagione dopo stagione, diventano appartenenza. Quella di Enrico Delprato e del Parma è una di queste.

Arrivato in prestito nell’estate del 2021, Enrico ha scelto Parma e Parma ha scelto lui. Da quel primo passo sono passati anni, partite, momenti belli, momenti difficili, e tante emozioni. Fino a diventare uno dei volti e dei leader dello spogliatoio gialloblu.

Dal suo esordio, Enrico Delprato ha indossato la maglia del Parma per 186 volte segnando anche 12 gol, numeri che raccontano solo una parte del suo percorso.

Perché dietro ogni presenza ci sono corsa, sacrificio, responsabilità e quella fascia da capitano portata con orgoglio. Una presenza costante, un riferimento per i compagni, un giocatore capace di interpretare più ruoli. In campo e fuori dal campo.

E oggi questa storia si arricchisce di un nuovo capitolo.

Enrico Delprato e il Parma rinnovano il loro rapporto sino al 2029.

Per continuare a correre. Per continuare ad indossare la maglia e la fascia da capitano, con orgoglio e appartenenza. Per continuare a difendere quei colori che ormai sono diventati casa. Perché alcune storie non hanno bisogno di un finale. Non è un film che finisce, ma una storia che continua. Fino al 2029″.