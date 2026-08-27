Ufficiale: Delap è un calciatore del Nottingham Forest

27/08/2026 | 11:56:28

IL Nottingham Forest ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo dal Chelsea il diritto alle prestazioni sportive di Liam Delap.

Ecco il comunicato:

“Il Nottingham Forest è lieto di annunciare l’ingaggio di Liam Delap, che ha firmato un contratto quinquennale.

L’attaccante arriva a Trentside dal Chelsea, dopo aver trascorso la scorsa stagione a Stamford Bridge, dove ha collezionato 47 presenze in tutte le competizioni. Cinque di queste sono arrivate in UEFA Champions League, dove Delap ha segnato il suo primo gol nella massima competizione europea nella vittoria per 3-0 contro il Barcellona.

Delap si è trasferito a Londra dopo un’annata eccezionale nel 2024/25 con l’Ipswich Town, diventando il capocannoniere dei Tractor Boys con 12 gol nella prima stagione della squadra del Suffolk nella massima serie dopo 22 anni.

L’attaccante ha iniziato la sua carriera professionistica al Manchester City, entrando a far parte dell’accademia a soli 16 anni. Dopo aver segnato al suo debutto da professionista in EFL Cup contro l’AFC Bournemouth a soli 17 anni, Delap ha fatto la sua prima apparizione in Premier League tre giorni dopo, subentrando dalla panchina contro il Leicester City nel settembre 2020.

Durante la stessa stagione, Delap ha avuto un’annata prolifica con la squadra Under 21 del City, segnando 27 gol in sole 22 partite.

La stagione 2023/24, trascorsa in prestito all’Hull City, si è rivelata un successo, culminato con il trasferimento a titolo definitivo dall’Hull City al neopromosso Ipswich, dove è stato nominato miglior giocatore votato dai compagni, miglior giovane giocatore e miglior giocatore votato dai tifosi.

Il ventitreenne è stato una presenza costante nelle nazionali giovanili inglesi, rappresentando i Young Lions dall’Under 16 fino all’Under 21. In questo periodo, Delap ha conquistato diversi trofei con la sua nazionale ed era parte della squadra che ha battuto Israele nella finale del Campionato Europeo Under-19 UEFA del 2022 in Slovacchia.

Delap indosserà la maglia numero 19 nella stagione 2026/27. Tutti al Forest danno il benvenuto a Liam e gli augurano il meglio per la sua esperienza nel club”.

Foto: X Nottingham Forest