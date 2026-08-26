Ufficiale: Defrel riparte dalla Serie D, ha firmato con il Cittadella Modena

26/08/2026 | 09:59:36

Gregoire Defrel, attaccante classe 1991, ha firmato con un club di Serie D: il Cittadella Modena. Il francese, con un passato in diverse squadre di Serie A, come Cesena, Sampdoria, Sassuolo e Roma, è il colpo di mercato della società militante nel girone D della quarta serie italiana.

Il comunicato del Cittadella Modena: “La società Cittadella Modena è lieta di annunciare, con grande soddisfazione, un innesto di grandissima caratura per il proprio reparto offensivo. Attaccante, classe 1991, Grégoire Defrel porta in biancoblù esperienza, qualità e un curriculum di assoluto prestigio.

L’arrivo di Defrel rappresenta un evento di grandissima portata per il nostro club e per l’intero campionato di Serie D. Il calciatore, protagonista per anni ai vertici del calcio nazionale, approda alla Cittadella Modena portando con sé un curriculum di straordinaria importanza: 509 presenze nel calcio professionistico, tra prime squadre e settore giovanile, impreziosite da 81 gol e 47 assist, collezionate anche in Serie A e Serie B con piazze di primissimo piano come Sassuolo, Modena, Roma, Sampdoria, Cesena e Parma. Scegliere la Cittadella Modena dopo una carriera spesa ai massimi livelli testimonia la volontà del giocatore di sposare una sfida nuova, ambiziosa e stimolante. Le sue indubbie qualità tecniche, la velocità d’esecuzione e la grande esperienza saranno fondamentali per trascinare il gruppo verso gli obiettivi stagionali prefissati. Grégoire Defrel si allena con i nuovi compagni dall’inizio della preparazione e sarà quindi già a disposizione dello Staff Tecnico a partire dalla prima partita ufficiale di Coppa Italia.

Benvenuto in biancoblù, Grégoire!”.

Foto: X Defrel