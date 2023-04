Ufficiale: deferito l’arbitro Serra per la lite con Mourinho nella gara con la Cremonese

Si è concluso da poco il procedimento a carico dell’arbitro Marco Serra, che in Cremonese-Roma aveva avuto un acceso diverbio con Josè Mourinho costato due giornate all’allenatore giallorosso che non è potuto sedere in panchina nel derby e contro il Sassuolo. Il fischietto di Torino, che ricopriva il ruolo di quarto uomo quel giorno, era entrato sotto indagine della Procura, partita dalle dichiarazioni di Mourinho, che dopo il rosso rimediato a Cremona, aveva dichiarato di aver ricevuto delle offese da Serra. La procura guidata da Giuseppe Chinè aveva notificato l’atto a Serra, contestandogli la violazione dell’art. 4 del codice di giustizia sportiva e del codice deontologico dell’Aia per offese rivolte al tecnico portoghese.

In particolare, come si legge Serra è stato protagonista di “comportamento di oggettivo carattere inopportuno, ingiurioso e finanche offensivo delle parole utilizzate, tale da violare i principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell’ordinamento sportivo, ma anche le norme specifiche del regolamento Aia che impongono agli associati di improntare il proprio comportamento al rigoroso rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e rettitudine a difesa della credibilità ed immagine dell’Aia”.

Starà ora al Tribunale Federale stabilire le sanzioni per il fischietto.

Foto: sito AIA