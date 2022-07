Ufficiale: De Zerbi ha risolto il contratto con lo Shakhtar

Roberto De Zerbi non è più l’allenatore dello Shakhtar. A darne l’annuncio ufficiale il club ucraino sui propri canali. A seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina molti calciatori hanno deciso di comune accordo di lasciare i club per cercare fortuna altrove. Tra questi anche l’allenatore italiano col suo staff. Rescissione consensuale, ora la ricerca di una nuova sfida.

Questo il comunicato. “Lo Shakhtar FC ringrazia Roberto De Zerbi e il suo staff tecnico per il lavoro svolto, la professionalità e i risultati raggiunti con la squadra. Ti auguriamo successo nella tua futura carriera, nuove vittorie e grandi risultati!”, si legge nella nota degli arancioneri.

Foto: Twitter Shakhtar