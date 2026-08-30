Ufficiale: De Roon nuovo giocatore della Roma

De Roon nuovo giocatore della Roma, adesso è ufficiale: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Marten De Roon dall’Atalanta. L’operazione si conclude con l’acquisto a titolo definitivo. Il centrocampista ha collezionato 445 partite ufficiali con la squadra bergamasca, segnando 23 gol. In 44 presenze complessive con la nazionale olandese, vanta due partecipazioni ai Mondiali (2022 e 2026). De Roon ha scelto la maglia numero 15. Benvenuto a Roma, Marten!”

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