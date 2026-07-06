Ufficiale: De Pieri nuovo giocatore dell’Ascoli, arriva dall’Inter

06/07/2026 | 16:15:25

L’Ascoli ha annunciato l’arrivo di De Pieri dall’Inter: “Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito da FC Internazionale Milano le prestazioni sportive di Giacomo De Pieri. L’esterno offensivo, classe 2006, approda in bianconero con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Nato a Casale sul Sile, in provincia di Treviso, De Pieri è reduce dall’esperienza maturata nella scorsa stagione in Serie B con le maglie di Juve Stabia e Bari. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili della Liventina Opitergina e del Casale, è poi approdato all’Inter, club col quale ha completato il proprio percorso di formazione, distinguendosi prima con l’Under 17 e, successivamente, con la formazione Primavera. Nella s.s. 2024/25 ha conquistato il titolo di Campione d’Italia Primavera, venendo inserito, inoltre, nella Top 11 del campionato. Nel suo percorso figurano anche le convocazioni e le presenze con tutte le Nazionali giovanili azzurre, dall’Under 15 fino all’Under 20.

Il 29 gennaio 2025 ha coronato il sogno dell’esordio in Prima Squadra con l’Inter di Simone Inzaghi, debuttando, a soli 18 anni, in Champions League contro il Monaco.

Ascoli Calcio 1898 FC accoglie con grande soddisfazione l’arrivo di Giacomo De Pieri e gli rivolge il più caloroso benvenuto nella famiglia bianconera, con l’augurio di vivere una stagione ricca di soddisfazioni personali e di contribuire al raggiungimento dei migliori successi sportivi con la maglia dell’Ascoli”.

foto sito ascoli