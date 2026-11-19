Giorgio De Marzi, portiere classe 2007 della Roma, ha rinnovato il proprio contratto con la società giallorossa fino al 2031, come si legge nel comunicato: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Giorgio De Marzi ha rinnovato il contratto con il Club fino al 30 giugno 2031. Classe 2007, l’estremo difensore è nella rosa della Prima Squadra guidata da mister Gasperini. Il 28 marzo 2026 ha debuttato con la Nazionale Under-19 degli Stati Uniti, giocando da titolare nella vittoria per 4-0 contro il Galles. E il 1° ottobre è stato schierato nella selezione Under 20, nella sfida contro il Brasile. Congratulazioni, Giorgio!”.

Foto: Sito Roma