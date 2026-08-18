Ufficiale: De Martis nuovo giocatore del Parma

18/08/2026 | 19:22:50

De Martis nuovo giocatore del Parma, c’è il comunicato ufficiale: “Parma Calcio 1913 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Club Atlético Lanús le prestazioni sportive del calciatore Thomas De Martis fino al 30.06.2027.

Attaccante classe 2008, nato a Mar del Plata, in Argentina, De Martis è cresciuto nel settore giovanile del Lanús, completando il proprio percorso fino ad esordire in Prima Squadra. Nel corso del 2025 ha inoltre debuttato in Copa Sudamericana, mentre a livello internazionale, Thomas ha vestito le maglie delle Nazionali argentine Under 15 e Under 17, realizzando 9 reti con quest’ultima selezione. L’arrivo a Parma rappresenta per il calciatore una nuova tappa della propria giovane carriera, con l’obiettivo di crescere e maturare esperienza nel calcio europeo”.

foto x parma