Ufficiale: de la Fuente rinnova con la Spagna fino al 2032

21/09/2026 | 16:06:40

L’Europeo vinto nel 2024, il Mondiale questa estate e una chiara impronta di gioco hanno portato la RFEF (Federazione calcistica della Spagna) a rinnovare il contratto del commissario tecnico di Luis de la Fuente fino al 2032.

Il comunicato della RFEF: “Il Consiglio di Amministrazione della Federazione Reale Spagnola di Calcio, presieduto da Rafael Louzán e riunito al Ciudad del Fútbol di Las Rozas, ha approvato all’unanimità la proroga del contratto dell’allenatore nazionale maggiore Luis de la Fuente, che continuerà a essere legato alla RFEF fino al 2032. Tutto questo, dopo il successo della nazionale spagnola di calcio ai Mondiali 2026, dove la Spagna ha vinto il titolo di Campione del Mondo.

Nel suo discorso davanti al Consiglio, Rafael Louzán ha dichiarato che “stiamo cercando un progetto di stabilità e fiducia. Si tratta di una proposta basata sulla fiducia in Luis de la Fuente e nel progetto sportivo che guida, per un ciclo di competizioni pluriennali e competizioni importanti. Stiamo parlando dell’allenatore di maggior successo nella storia della Nazionale e dopo quattordici anni a casa nostra è qualcosa che Luis de la Fuente merita, un lungo futuro nella RFEF”, ha detto il Presidente.