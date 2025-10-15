Ufficiale: De Jong rinnova con il Barca fino al 2029

15/10/2025 | 14:10:46

Il Barcellona F.C. ha ufficializzato in questi minuti il rinnovo del contratto di Frenkie de Jong, che resterà con i catalani fino al 2029.

Questo il comunicato ufficiale del club:

“Il centrocampista Frenkie de Jong ha prolungato il suo contratto con l’FC Barcellona fino al 2029 : mercoledì l’olandese ha firmato il suo nuovo contratto insieme al presidente Joan Laporta nella sede centrale del club.

De Jong ha visitato gli uffici del Club dopo la sessione di allenamento della giornata per mettere nero su bianco il suo nome di fronte al presidente dell’FC Barcellona Joan Laporta , al primo vicepresidente Rafael Yuste , al membro del consiglio direttivo Joan Soler, al direttore dell’area calcio Anderson Luis de Souza “Deco” , al coordinatore sportivo Bojan Krkic e al resto dei membri della Commissione sportiva.

Frenkie de Jong è arrivato all’FC Barcellona nell’estate del 2019 dal club olandese Ajax, dove si era fatto un nome come uno dei centrocampisti più promettenti d’Europa e aveva dimostrato di essere perfetto per il Barça.

Nella sua prima stagione, nel 2019/20, ha collezionato 42 presenze e si è gradualmente adattato alle esigenze della Liga. Nonostante i vari cambi di allenatore, De Jong è stato una figura fondamentale a centrocampo praticamente fin dal suo arrivo.

Nonostante un inizio penalizzato da un infortunio sotto la guida dell’allenatore Hansi Flick , il centrocampista olandese, una volta in piena forma, è diventato rapidamente un titolare fisso nella formazione del tecnico tedesco. Nella stagione 2024/25 De Jong ha collezionato 46 presenze con il Barcellona, ​​segnando due gol.

A 28 anni, De Jong sta raggiungendo il suo apice e ha già vinto due campionati, due Coppe del Re e due Supercoppe con il Barcellona. Inoltre, è il secondo giocatore olandese con più presenze con il Barcellona, ​​a ridosso del leader Phillip Cocu.

Il Barcellona è convinto che il centrocampista possa essere un elemento fondamentale dell’attuale progetto sportivo grazie alla sua qualità e alla sua esperienza”.

Foto: Instagram De Jong