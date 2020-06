Ufficiale: De Feo rinnova con la Vis Pesaro fino al 2022

La società Vis Pesaro 1898 comunica che Gianmarco De Feo farà ancora parte della famiglia biancorossa per altre due stagioni. L’attaccante esterno, arrivato nel mercato di gennaio, ha rinegoziato il proprio contratto che già lo legava al club fino al 30 giugno 2022, con grande soddisfazione da entrambe le parti.

De Feo, 26 anni, è un giocatore rapido, tecnico ed esplosivo. Qualità che danno forza e determinazione a tutto il reparto offensivo. De Feo commenta così la sua permanenza alla Vis Pesaro: “Sono felicissimo e orgoglioso di continuare questa mia avventura in biancorosso fino al 2022. Non vediamo l’ora di ripartire, società e giocatori, siamo tutti carichi e ambiziosi per questo anno che è molto importante. Vi aspettiamo tutti allo stadio. Forza Vis!”.