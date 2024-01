Ufficiale: De Cristofaro ha firmato con l’Avellino

Il centrocampista classe 2000 Antonio De Cristofaro saluta il Picerno per approdare all’Avellino. Di seguito il comunicato del club: “L’AZ Picerno comunica di aver ceduto a titolo oneroso le prestazioni sportive del calciatore Antonio De Cristofaro all’Avellino. Quella di De Cristofaro è la seconda cessione nella storia dell’AZP che genera una plus valenza importante, dopo quella messa a segno pochi mesi fa con Kouda nella sessione di mercato estivo. Pertanto, il Presidente Curcio e il DG Greco augurano ad Antonio le migliori soddisfazioni sportive per il prosieguo della propria carriera”. De Cristofaro ha collezionato 17 presenze quest’anno, segnado 3 gol e servendo 3 assist.

Foto: Instagram Avellino