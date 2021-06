Ufficiale: De Col va al Sudtirol

Filippo De Col lascia la Virtus Entella e si trasferisce al Sudtirol. Ecco il comunciato della società ligure che ha annunciato la cessione del suo terzino destro: “La Virtus Entella comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Sudtirol per la cessione a titolo definitivo del difensore Filippo De Col. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella“.

Foto: Sito Virtus Entella