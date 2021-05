Ufficiale: Dawidowicz rinnova con l’Hellas Verona fino al 2025

Pawel Dawidowicz rinnova con l’Hellas Verona. Ecco il comunicato con cui gli scaligeri hanno reso nota la sua permanenza fino al 2025: “Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto relativo alle prestazioni sportive del calciatore Pawel Dawidowicz, che si è legato al Club gialloblù sino al 30 giugno 2024. Approdato in gialloblù nell’estate del 2018, Pawel Dawidowicz – difensore centrale e nazionale polacco di 26 anni – ha da poco concluso la sua terza stagione consecutiva con il Verona, in forza al quale ha dapprima festeggiato la promozione nella massima serie con 33 presenze (playoff compresi) in Serie B, per poi disputare 45 partite in A. In totale, comprendendo anche la Coppa Italia, Pawel ha indossato la maglia del Verona 81 volte, segnando un gol in Serie B e uno in A. Hellas Verona si compiace del rinnovo contrattuale di Pawel Dawidowicz, augurandogli una permanenza in gialloblù ricca di ulteriori soddisfazioni, personali e di squadra”.