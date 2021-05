Ufficiale: Davide Nicola lascia il Torino

Davide Nicola non è più l’allenatore del Torino. Il comunicato ufficiale del club granata. “Il Presidente Urbano Cairo desidera ringraziare Davide Nicola e i suoi collaboratori per la dedizione, la professionalità e la passione mostrate in questi mesi alla guida del Toro: un ottimo lavoro che grazie al contributo di tutti ha permesso di raggiungere il traguardo indicato. Tutto il Torino Football Club saluta Davide Nicola e il suo staff e augura il meglio nel proseguimento della loro carriera”.

FOTO: Twitter Torino