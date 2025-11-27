Ufficiale: Davide Faraoni al Pescara

27/11/2025 | 21:18:11

Davide Faraoni è un nuovo giocatore del Pescara.

Questa la nota: “Nel pomeriggio è arrivata, presso la sede del presidente Sebastiani, la firma di Marco Davide Faraoni. Se l’iter burocratico procederà senza intoppi, il calciatore sarà disponibile già dalla gara contro il Padova e indosserà la maglia numero 19”.

✍️ Davide Faraoni è biancazzurro ⚪️ pic.twitter.com/dbvE5ecff5 — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) November 27, 2025

Foto: X Pescara