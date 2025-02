Ufficiale: Davide Carriero nuovo team manager del Picerno

Importanti novità in casa Picerno. Davide Carriero, infatti, sarà il nuovo team manager della prima squadra. A comunicarlo è stato il club tramite una nota ufficiale sul proprio sito: “L’AZ Picerno comunica che Davide Carriero è il nuovo team manager della Prima Squadra. L’incarico avrà durata fino al termine della stagione in corso. A Davide un caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura con i colori rossoblù”.

FOTO: sito Picerno