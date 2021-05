Ufficiale: David Suazo torna in panchina. Allenerà il Carbonia

Dopo le dimissioni di Marco Mariotti, il Carbonia ha affidato la panchina per il finale di stagione a David Suazo. L’ex Cagliari ha accettato l’incarico dopo la sfortunata parentesi di Brescia coclusasi con l’esonero da parte di Cellino: “Sono contento per questa piccola nuova avventura e ringrazio la società per l’interesse-. le prime parole del neo-tecnico- Il mio obiettivo? È stato già fatto molto, il mio è quello di portare entusiasmo ai ragazzi. Speriamo di portare dei risultati positivi”.