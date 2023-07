Ufficiale: David Datro Fofana dal Chelsea all’Union Berlin

L’FC Union Berlin si rinforza per la nuova stagione: arriva David Datro Fofana dal Chelsea. In prestito per una stagione, il centravanti 20nne ivoriano rafforzerà il settore offensivo dei tedeschi. L’annuncio sui canali del club: “L’FC Union Berlin si rafforza per la nuova stagione 2023/24 con David Datro Fofana del Chelsea. Da giocatore in prestito, l’ivoriano rafforzerà l’avanguardia degli Irons per l’anno prossimo Fofana ha mosso i suoi primi passi nel calcio nella sua nativa Costa d’Avorio. Prima in un’accademia di calcio ad Abidjan, sulla costa atlantica, poi da adolescente all’AFAD Djékanou, un’altra accademia per giovani calciatori. Le sue prestazioni da giocatore giovanile lo hanno successivamente inserito in sempre più elenchi di rapporti di scout stranieri e così l’allora diciottenne ha osato fare il salto all’estero nel febbraio 2021. Il Molde FK, top club norvegese, ha convinto il giovane Fofana a trasferirsi. David ha giocato un totale di 65 partite con la maglia dei cinque volte campione di Norvegia ed è stato in grado di vincere un titolo lontano dalla Costa d’Avorio nella sua prima stagione; Otto anni dopo l’ultimo trionfo, il Molde FK ha riportato per la prima volta la Coppa di Norvegia. In 24 partite di campionato ha brillato con 15 gol e cinque assist e quindi ha avuto un ruolo importante nella vittoria del campionato. Sotto l’occhio attento di molti scout, David ha continuato a farsi un nome e dopo due anni sulla costa occidentale della Norvegia si è diretto a sud verso Londra. Il Chelsea Football Club era in corsa per il giovane e veloce internazionale all’inizio di quest’anno, ma raramente ha fatto affidamento sui suoi servizi nella seconda metà della stagione 2022/23. Il nuovo acquisto ha fatto solo tre brevi apparizioni in Premier League e gli è stato permesso di mostrare il suo talento solo in misura limitata in 45 minuti di gioco nella FA Cup inglese. Dopotutto, a David sono bastate due partite con il Chelsea FC U21 in Premier League 2 per segnare il suo primo gol nella patria del calcio”.

Foto: Instagram David Datro Fofana