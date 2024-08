Ufficiale: Davi rinnova con il Sudtirol fino al 2027

FC Südtirol è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Simone Davi. Il precedente accordo sarebbe scaduto al termine della prossima stagione, ovvero il 30 giugno 2025. Il difensore-terzino o centrocampista mancino di fascia sinistra, 24 anni, ha firmato il rinnovo, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2027. Simone Davi, nato a Bolzano il 16 settembre 1999, 178 centimetri, difensore, esterno basso mancino capace di distinguersi anche come centrocampista di fascia sinistra, è cresciuto calcisticamente in biancorosso, maturato nella Virtus Bolzano, in Eccellenza prima e in Serie D poi, dal 30 giugno 2019 veste la casacca dell’FC Südtirol, indossata 113 volte con un gol e 7 assist di cui 43 gare un assist negli ultimi due campionati di Serie B. Ha contribuito in modo significativo all’ascesa della squadra biancorossa dalla serie C alla serie cadetta. FC Südtirol augura a Simone Davi un prosieguo di carriera in maglia biancorossa ricco di soddisfazioni, personali e, naturalmente, di squadra.

Foto: logo Sudtirol