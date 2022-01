Tutto confermato: la Samp ufficializza l’esonero di D’Aversa

Attraverso un comunicato ufficiale la Sampdoria ha reso noto l’esonero di Roberto D’Aversa, la nota del club: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Roberto D’Aversa dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club”. Come abbiamo raccontato ieri, il club impegnato domani in Coppa Italia contro la Juventus, è proteso a raggiungere l’accordo con Marco Giampaolo. Ieri all’ora di pranzo c’erano stati contatti con il Torino per liberarlo, è lui la prima scelta per un ritorno a Genova, il club sta lavorando per raggiungere gli accordi definitivi.

FOTO: twitter sampdoria