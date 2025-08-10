Ufficiale: D’Ausilio nuovo giocatore del Catania

10/08/2025 | 22:20:38

Michele D’Ausilio è un nuovo giocatore del Catania, c’è l’annuncio ufficiale del club siciliano: “La Football Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società U.S. Avellino 1912, con opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele D’Ausilio. Nella scorsa stagione, il trequartista è stato tra i principali protagonisti della promozione in B della squadra irpina, firmando 14 assist e andando a segno una volta”.

FOTO: Sito Catania