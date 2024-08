L‘Ipswich Town non si ferma più. Dopo aver ufficializzato in giornata Jack Clarke, il club inglese accoglie in squadra anche Dara O’Shea, l’undicesimo acquisto di questa sessione di calciomercato. Il difensore irlandese giunge ai Tractor Boys dal Burnley, e firma un contratto fino al 2029.

Foto: Instagram Ipswich