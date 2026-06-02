Ufficiale: Dante torna al Bayern Monaco come allenatore dell’Under 23
02/06/2026 | 19:20:51
L’ ex difensore brasiliano, Dante, torna al Bayern Monaco come allenatore della Under 23.
Questo il comunicato del club bavarese: “Dante Bonfim Costa Santos – noto come Dante – diventerà il capo allenatore della squadra di riserva dell’FC Bayern II dopo il suo ritiro come giocatore con il Nizza. Il 42enne brasiliano torna a Monaco 11 anni dopo aver lasciato il club, dove succede a Holger nel suo primo ruolo di allenatore”.
Foto: Instagram personale