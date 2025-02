Ufficiale: Danso è un nuovo giocatore del Tottenham

Danso è un nuovo giocatore del Tottenham. Come vi abbiamo raccontato il difensore non ha passato le visite mediche con la Juventus e ora giocherà in Premier League. A comunicarlo è stata la società inglese tramite una nota ufficiale sul proprio sito: “Siamo lieti di annunciare l’ingaggio di Kevin Danso in prestito dal RC Lens, squadra di Ligue 1, previa autorizzazione internazionale e permesso di lavoro. Il difensore della nazionale austriaca si unirà al Club fino alla fine della stagione, con l’obbligo di rendere permanente l’accordo in estate. Indosserà la maglia numero quattro”.

FOTO: sito Tottenham