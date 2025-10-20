Ufficiale: Danny Röhl nuovo allenatore del Rangers

20/10/2025 | 19:00:32

Danny Röhl nuovo allenatore del Rangers, il comunicato del club: “Il RANGERS Football Club conferma oggi la nomina di Danny Röhl come capo allenatore della prima squadra maschile. Röhl è stato recentemente alla guida dello Sheffield Wednesday e ora si unisce ai Rangers con un contratto iniziale di due anni e mezzo. Röhl vanta un’esperienza maturata in alcuni dei migliori ambienti calcistici europei, avendo iniziato la sua carriera da allenatore al RB Lipsia, dove è passato ad assistere Ralph Hasenhuttl prima di seguirlo al Southampton nel 2018. Nel 2019 è diventato vice allenatore di Hansi Flick al Bayern Monaco, aiutando il club a vincere la Bundesliga, la Coppa di Germania e la UEFA Champions League nella sua prima stagione. L’anno successivo, il Bayern ha mantenuto la Bundesliga e ha vinto la Supercoppa UEFA, la Supercoppa di Germania e la Coppa del Mondo per Club FIFA, prima che Röhl e Flick passassero alla guida della nazionale tedesca per la Coppa del Mondo FIFA 2022. Nell’ottobre 2023, è diventato allenatore per la prima volta, assumendo l’incarico dello Sheffield Wednesday in Championship. La squadra era ultima in classifica e non aveva vinto nelle prime 11 partite, ma Röhl l’ha guidata alla salvezza e poi al 12° posto la scorsa stagione, in un contesto difficile. Röhl assumerà ora la carica di allenatore dell’Ibrox. Partirà da subito, e la sua prima partita da allenatore sarà contro l’SK Brann giovedì in UEFA Europa League”.

foto sito Rangers