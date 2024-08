Ufficiale: Daniele Verde dallo Spezia alla Salernitana

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Spezia Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto e obbligo di riscatto a determinate condizioni dell’attaccante classe ’96 Daniele Verde. Mancino, nasce calcisticamente come terzino prima di essere trasformato da Vincenzo Montella, suo tecnico nella formazione Giovanissimi della Roma, in esterno d’attacco. Nella stagione 2014-2015 viene aggregato alla prima squadra dall’allenatore Rudi Garcia e il 17 gennaio 2015, a diciotto anni, fa il suo debutto assoluto da professionista, esordendo in Serie A nella sfida contro il Palermo. Il successivo 19 febbraio, fa il suo esordio dal primo minuto in Europa League nella gara casalinga contro gli olandesi del Feyenoord, match terminato 1-1. Nella stagione 2016/2017 con la maglia del Pescara mette a referto 7 presenze in campionato, realizzando il suo primo gol tra i professionisti il 6 febbraio 2016 nel pareggio per 2-2 contro la Salernitana. In quella stagione ottiene con i biancazzurri la promozione in Serie A. Dal 2020 al 2023 in tre stagioni di Serie A mette a referto 80 presenze e 17 reti. Ha nella rapidità e nel dribbling nello stretto le sue qualità migliori, unite a un buon bagaglio tecnico.