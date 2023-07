Ufficiale: Daniele Galloppa nuovo allenatore della Fiorentina Primavera

“ACF Fiorentina comunica che l’allenatore della Primavera per la stagione 2023/24 sarà Daniele Galloppa. Galloppa, dal 2020, è stato l’allenatore dell’Under 17 viola, formazione con la quale ha raggiunto le semifinali Nazionali nella scorsa stagione. Tutta la Fiorentina fa i migliori auguri al Mister per il nuovo incarico”.

A commentare l’ufficialità, tramite i canali del club viola, è direttamente il dg Joe Barone: “Sono molto soddisfatto perché il cammino di Galloppa è all’interno della società stessa, è un segnale che fa capire che dall’interno si può crescere. Galloppa è qui da tanti anni ha fatto bene con l’Under 17 e questa sarà una nuova vita per la Primavera. Il Viola Park? Abbiamo creato una famiglia all’interno, c’è un ritrovo anche per gli allenatori dall’Under 8 alla prima squadra, lo spogliatoio è unico e c’è una sala d’attesa per condividere gli allenamenti e questo è importante sulla futura crescita degli atleti ma anche sulla mentalità di unità e di creare una famiglia della Fiorentina anche attraverso gli impianti creati”.

Daniele Galloppa è il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera💜⚜️

Foto: twitter Fiorentina