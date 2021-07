Ufficiale: Daniel Onescu rescinde con la Paganese

La Paganese Calcio 1926 srl comunica che in data odierna il calciatore Daniel Onescu ha firmato la risoluzione consensuale del contratto che lo legava al club per un altro anno. La decisione del centrocampista, ormai ex azzurrostellato, è dipesa molto dalla volontà di avvicinarsi alla sua famiglia. Il club ringrazia Daniel per l’impegno profuso nella stagione scorsa e gli augura le migliori fortune professionali.

Foto: logo Paganese