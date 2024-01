Ufficiale: Dani Silva è un nuovo calciatore dell’Hellas Verona

Dani Silva è un nuovo calciatore dell’Hellas Verona. Di seguito il comunicato: “Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – a titolo definitivo – da Vitória Sport Clube le prestazioni sportive del centrocampista portoghese Daniel Filipe Bandeira Silva.

Nato a Beja, nella regione Alentejo, Daniel Filipe Bandeira e Silva, in arte ‘Dani Silva’, inizia il suo percorso calcistico nel Settore Giovanile del Benfica, nel 2009. Continua la sua crescita al Belenense e nel club con sede a Lisbona rimane un anno, prima di passare al Vitoria Setubal. Il centrocampista rimane nella squadra biancoverde per cinque stagioni, fino al 2018 quando si trasferisce al Vitória Sport Clube.

Dopo aver disputato la stagione 2018/19 nella Liga Revelação, il campionato portoghese riservato alla categoria Under 23, Dani Silva inizia a giocare le sue prime partite con la formazione B del Vitoria Sport Clube a partire dalla stagione 2019/20. In tre stagioni disputa un totale di 44 presenze e due gol.

La stagione 2021/22 è quella dell’approdo in Prima squadra, e il 6 maggio 2022, in occasione dell’incontro contro il Boavista pareggiato per 1-1, arriva anche il debutto in Primeira Liga.

Nella stagione successiva, le presenze in campionato sono 30, condite a 1 gol segnato, mentre nella stagione in corso, Dani Silva gioca in 16 partite realizzando anche in questo caso una rete.

Il centrocampista portoghese vanta anche diverse presenze in Nazionale, dall’Under 18 all’Under 21.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Dani, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra”.

Foto: Instagram Hellas Verona