Ufficiale: Dani Parejo è un giocatore del Villarreal

Dani Parejo lascia il Valencia e trova la maglia dei gialli del Villarreal. L’ufficialità, che circolava da qualche giorno, è arrivata tramita una nota del sito ufficiale dei “sottomarini gialli”:

“Il Villarreal CF ha raggiunto un accordo con il Valencia CF per il calciatore Dani Parejo, che vestirà la maglia gialla per le prossime quattro stagioni. L’ora e la data di presentazione del centrocampista di Madrid come nuovo giocatore del Villarreal saranno rivelate nei prossimi giorni. Il nuovo giocatore del Villarreal si allenerà al fianco dei compagni, agli ordini di Unai Emery, questo pomeriggio alle 18:30 CEST nel primo allenamento pre-campionato dei Gialli. Dani Parejo, qualità e precisione per il Villarreal CF”.

Foto: Sito Ufficiale Villarreal