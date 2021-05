Ufficiale: Dani Ceballos saluta l’Arsenal. “Grazie, ho provato cosa vuol dire essere un Gunner”

Dani Ceballos lascia l’Arsenal, il centrocampista spagnolo tornerà al Real Madrid dopo il prestito. Ecco il saluto del giocatore su Instagram: “Grazie Arsenal e grazie a tutti i Gunners. Per avermi accolto con tanto amore dal primo giorno in cui ho indossato questa divisa. Per avermi fatto vivere l’esperienza di provare cosa vuol dire essere un Gunner e far parte della vostra famiglia. Sono certo che l’Arsenal, essendo un club storico e una super squadra, tornerà presto ai vertici, vincendo campionati e tornando ad essere un riferimento. Questo club, e in particolare i suoi tifosi, lo meritano e sono convinto che ci riusciranno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniel Ceballos Fernandez (@danifuli10)

Foto: Twitter Europa League