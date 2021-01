Il Kayserispor ha annunciato ufficialmente l’arrivo in panchina di Dan Petrescu. L’ex terzino destro che divenne grande nel Foggia di Zeman, ha firmato un contratto fino al 2022 con opzione per un altro anno. Compito di portare la squadra turca alla salvezza per il tecnico rumeno.

Foto: Instagram Kayserispor