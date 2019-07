Ufficiale: Damonte è un nuovo giocatore del Renate

Attraverso un comunicato sul proprio sito, il Renate ha ufficializzato l’acquisto di Loris Damonte. Questa la nota del club: “La società A.C. Renate 1947 S.r.L., in data odierna comunica di aver aggiunto all’organico della Prima Squadra il calciatore Loris Damonte. Centrocampista classe 1990, utilizzabile sia come play davanti alla difesa che come mezzala, nasce nel vivaio del Genoa. Nel 2009 l’esordio a livello senior con l’Alessandria, club con cui si metterà in mostra e guadagnerà la Cadetteria. A Varese, Damonte colleziona 75 presenze (3 reti) in tre stagioni, per poi vestire le casacche di Messina, Pistoiese, Sambenedettese e Gavorrano. Nello scorso campionato si è messo al servizio dell’Albissola (25 presenze, 2 reti), con cui ha centrato l’obiettivo salvezza. Loris ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club brianzolo fino al 30 giugno 2020″.

Foto: Sito Renate