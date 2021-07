Ufficiale: Dall’Orco passa al Perugia dal Sassuolo

Il Perugia Calcio, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver prelevato a titolo definitivo, Cristian Dell’Orco dal Sassuolo.

“A.C. Perugia Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Dell’Orco.

Il difensore, classe 1994, arriva a titolo definitivo dall’US Sassuolo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Per lui 54 gettoni in Serie A con le maglie di Sassuolo, Empoli (con la quale ha realizzato al momento l’unico gol in massima serie) Lecce e Spezia, quest’ultima nella scorsa stagione.

Ha militato anche nel Novara, Ascoli e Feralpisalò e vestito la maglia dell’Italia Under 20 per 7 volte.

Un caloroso benvenuto Cristian!“.

Foto: Sito Perugia Calcio