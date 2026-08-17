Ufficiale: Dallinga saluta il Bologna e firma per il Colonia

17/08/2026 | 18:58:29

La storia d’amore tra il Bologna e Thijs Dallinga non è mai sbocciata. L’attaccante olandese, arrivato nel 2024 dal Tolosa, ha segnato 12 gol in 80 presenze fra tutte le competizioni, risultando la riserva di Castro.

Il comunicato del Colonia: “Il FC Köln ha rafforzato il proprio attacco con l’ingaggio di Thijs Dallinga. L’attaccante ventiseienne si è unito al Colonia in prestito per la stagione dal Bologna FC.

“Siamo molto felici che Thijs abbia deciso di unirsi al FC. È un attaccante che abbiamo valutato intensamente e che porta molte caratteristiche che cercavamo nel nostro attacco. Thijs ha una forte presenza in area, fa buone corse ed è molto laborioso quando non abbiamo palla. Con la sua esperienza in diversi campionati europei di alto livello e il suo profilo, amplia le nostre opzioni in attacco, aumenta la qualità della rosa e contribuisce alla competizione per i posti in squadra,” ha dichiarato il direttore generale del FC, Thomas Kessler.

“Ho avuto ottime chiacchiere con René Wagner, che mi ha convinto che fosse la decisione giusta trasferirmi a Colonia. L’FC è un club davvero fantastico con tifosi fantastici. Ho sempre voluto giocare in Bundesliga e non vedo l’ora. Voglio segnare quanti più gol possibile per aiutare il club a raggiungere i suoi traguardi,” ha detto Thijs Dallinga.

Thijs Dallinga nacque il 3 agosto 2000 a Groningen e fece i suoi primi passi calcistici locali con il VV Siddeburen e il VV Hoogezand. Nel 2012 si è trasferito all’accademia del FC Emmen. All’età di 17 anni ha debuttato in Eerste Divisie con l’Emmen prima di trasferirsi al FC Groningen nel 2018. Ha fatto carriera tra gli under-19 e le riserve prima di partecipare per la prima volta a una partita di Eredivisie nel dicembre 2020. La sua prima vera svolta nel calcio professionistico è arrivata nella stagione 2021-22, quando ha segnato 32 gol per aiutare l’Excelsior a tornare in massima serie. Successivamente si è trasferito al Tolosa, trovando la rete in 26 occasioni in due stagioni di Ligue 1. Dopo di ciò, il Dallinga si è trasferito al Bologna, squadra di Serie A. Nei suoi due anni in Italia, ha disputato 80 presenze ufficiali, segnando 12 gol e totalizzando otto assist. Ha inoltre debuttato con la nazionale olandese. Dallinga indosserà il numero 27 per FC”.

Foto: Sito Colonia