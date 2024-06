Il Cittadella annuncia l’arrivo di un altro volto noto: il club veneto si è infatti assicurato Francesco D’Alessio, centrocampista classe 2004 nato a Roma e cresciuto nel Settore giovanile giallorosso. A Francesco il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato di Serie B con i nostri colori”.

