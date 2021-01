Ufficiale: D’Alessandro dice addio all’Internacional Porto Alegre

Andres D’Alessandro ha deciso di non continuare la sua esperienza con l’Internacional Porto Alegre, il 39enne lascerà scadere il contratto.

Per il club di Porto Alegre l’argentino è una leggenda, ha giocato complessivamente dodici anni con 358 partite e 55 reti. Ancora non è chiaro il futuro di D’Alessandro, quel che è certo è che si è chiusa una pagina storica per la sua carriera e per l’Internacional.

Uma história que começou lá em 2008 e está eternizada em nossos corações! ❤️ #DAleParaSempre pic.twitter.com/zr301Zj3jC — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 31, 2020

Foto: Twitter Internacional ufficiale