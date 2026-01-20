Ufficiale: Dal Canto nuovo allenatore del Prato

Il Prato ha annunciato che Alessandro Dal Canto, ex tecnico di Juventus Primavera e Cittadella, sarà il nuovo tecnico: “Siamo lieti di annunciare che il nuovo tecnico sarà Alessandro Dal Canto.Nato a Castelfranco Veneto il 10 marzo 1975, vanta una lunga carriera da calciatore professionista tra serie A, serie B e serie C, condita da 365 partite e 4 gol militando nella Juventus, Torino, Vicenza, Venezia, Bologna, Catanzaro, Perugia. Albinoleffe e Treviso. Inizia la carriera da allenatore nel Padova U19, accumulando poi esperienza, sempre a livello giovanile, nella Nazionale Italiana U17 e con le formazioni di Empoli U19 e Juventus Under 19. Da tecnico della prima squadra ha guidato Vicenza, Arezzo, Livorno, Viterbese e Carrarese in Serie C e il Cittadella in serie B nella scorsa stagione sportiva. Il tecnico sarà coadiuvato da Giuliano Lamma, il quale ricoprirà la figura vice-allenatore: un gradito ritorno dopo aver vestito la maglia biancazzurra per 13 anni. Benvenuto mister Alessandro Dal Canto”.

foto facebook prato