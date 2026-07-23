Ufficiale: Daka passa dal Leicester all’Amburgo

23/07/2026 | 10:00:53

Termina l’avventura di Patson Daka con il Leicester. La punta dello Zambia lascia l’Inghilterra dopo cinque stagioni e sposa il progetto dell’Amburgo, con cui ha firmato un contratto di un anno più opzione per un secondo.

Il comunicato della società tedesca: “L’HSV ha ampliato le opzioni offensive con l’ingaggio dell’attaccante centrale Patson Daka. Il 27enne, che ha trascorso gli ultimi cinque anni con il Leicester City in Inghilterra, ha completato con successo il suo percorso medico all’Athleticum accanto al Volksparkstadion martedì mattina (21 luglio). L’internazionale zambiano, che ha segnato 21 gol in 47 presenze con la sua nazionale, si è poi recato al training camp della squadra in Austria, dove ha firmato il contratto quella sera. Daka indosserà la maglia numero 27 per HSV.

“Con Patson, abbiamo portato esattamente il tipo di centravanti che cercavamo. Lavora duramente sia dentro che fuori dal possesso palla ed è un giocatore di squadra che mette sempre la squadra al primo posto. Porta anche molta esperienza a livello internazionale. Siamo convinti che Patson abbia le qualità per fare la differenza immediata per noi e siamo lieti di accoglierlo all’HSV”, ha dichiarato Kathleen Krüger, membro del consiglio sportivo di HSV.

Il direttore sportivo dell’HSV, Claus Costa, ha aggiunto: “Patson ha molte delle qualità che vogliamo da un attaccante nel nostro sistema. Combina energia e velocità con una vera minaccia dietro le spalle, portando anche grande intensità al nostro pressing di campo. Questo ci dà più opzioni sia quando premiamo sia quando cerchiamo di uscire rapidamente. Patson ci ha anche davvero impressionati nelle nostre conversazioni. È riflessivo, concreto e ambizioso, e siamo felici che ora faccia parte della famiglia HSV”.

Foto: Sito Amburgo