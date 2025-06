Ufficiale: Dahl lascia la Roma, il Benfica lo riscatta

12/06/2025 | 19:22:54

La Roma cede Dahl al Benfica, ecco la nota ufficiale: “Lo Sport Lisboa e Benfica ha esercitato l’opzione di acquisto con l’AS Roma, prevista dall’accordo siglato con il club italiano durante l’ultima sessione invernale di calciomercato, per l’acquisizione a titolo definitivo di Samuel Dahl. Il terzino sinistro ha quindi firmato un contratto che lo lega al Club fino al 30 giugno 2029. Con l’aquila sul petto, Dahl ha disputato finora 18 partite ufficiali, suddivise tra Betclic League ( 11 ), Coppa del Portogallo ( 4 ) e Champions League ( 3 ). Ha esordito con il Sacro Mantello il 15 febbraio 2025, quando i rossi hanno fatto visita al Santa Clara, in una partita valida per la 22ª giornata della Betclic League. Il giovane nazionale svedese è rimasto in campo per tutta la durata del campionato. Dahl prese parte ad altre 10 partite nella principale competizione nazionale, fornendo 4 assist . Il primo arrivò nel trionfo contro il Nacional, al 25° turno ( 3-0 ), seguito da un doppio assist contro l’AVS ( 6-0 ), al 31° turno”.

FOTO: X Benfica