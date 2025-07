Ufficiale: Daffara nuovo giocatore dell’Avellino

19/07/2025 | 11:39:44

L’Avellino ha annunciato ufficialmente il colpo Daffara: “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla Juventus F.C., a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Daffara. Nato a Biella il 5 dicembre 2004, il portiere piemontese è cresciuto nelle giovanili del club bianconero con cui ha giocato in tutte le formazioni under e nella Juventus Next Gen. Con quest’ultima, tra i professionisti, ha collezionato 83 presenze divise tra Serie C, playoff di serie C e coppa italia di serie C. Benvenuto in Irpinia Giovanni!”

FOTO: X Avellino