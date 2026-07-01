Ufficiale: Daffara al Parma. Firma fino al 2031

01/07/2026 | 17:39:56

Giovanni Daffara è un nuovo giocatore del Parma. Una notizia anticipata dal 18 giugno e ribadita nella giornata di eri.

La nota del club emiliano: “Parma Calcio 1913 comunica di aver acquistato a titolo definitivo il calciatore Giovanni Daffara dalla Juventus Football Club . Il portiere ha sottoscritto un contratto con il Club gialloblu fino al 30 giugno 2031. Classe 2004, Daffara è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, dove ha completato il proprio percorso di formazione. Con la Juventus Next Gen ha maturato le prime esperienze tra i professionisti, mettendo in mostra personalità, affidabilità e qualità tra i pali. Nella stagione 2025/26 ha vestito la maglia dell’Avellino, in prestito, collezionando 25 presenze in Serie B e 3 clean sheet, confermandosi come uno dei giovani portieri più interessanti della categoria e contribuendo al raggiungimento dei playoff da parte dei campani, da formazione neopromossa. Il suo arrivo rappresenta un investimento del Club su un profilo giovane, di talento e con prospettive di sviluppo, in linea con il progetto tecnico del Club. Ad accogliere Giovanni al suo arrivo al Mutti Training Center è stato Diego, un bambino di 10 anni che, grazie al supporto del progetto All Inclusive che promuove lo sport come strumento di crescita, ha avuto l’opportunità di dare il benvenuto al nuovo portiere gialloblu a nome di tutto il Parma Calcio e della città di Parma”.

Foto: sito Parma