Ufficiale: Da Costa lascia il Bologna dopo 7 stagioni

Si conclude la lunga parentesi al Bologna di Angelo Da Costa. Con un comunicato, il club emiliano ha annunciato che il portiere classe ’83 non rinnoverà il contratto. Ecco il testo.

Dopo sette stagioni, nelle quali ha difeso in 53 occasioni i pali della nostra porta, si conclude l’esperienza rossoblù di Angelo Da Costa. Colonna del gruppo, professionista di indiscussa serietà e ragazzo di rare qualità morali, Angelo alla causa del Bologna ha dato tutto se stesso, sempre col sorriso e con uno speciale attaccamento ai nostri colori: trascinatore della squadra nella promozione dalla B alla A, si è rivelato fondamentale anche per l’importante crescita dei colleghi di ruolo, da Mirante agli attuali Skorupski e Ravaglia, fornendo sempre il personale contributo in tutte le occasioni in cui è stato chiamato in causa in prima persona. Grazie Angelo, da parte di tutto il Bologna.

Foto: Logo Bologna