Ufficiale: Cvancara è un giocatore del Celtic Glasgow

22/01/2026 | 14:46:00

Il Celtic ha annunciato l’ingaggio di Tomáš Čvančara in prestito dal Borussia Mönchengladbach fino al termine della stagione.

Questo il comunicato del club:

“Il Celtic è lieto di annunciare l’ingaggio di Tomáš Čvančara in prestito dal Borussia Mönchengladbach per il resto della stagione, previa autorizzazione della nazionale.

Esiste anche un’opzione per acquistare l’attaccante ceco venticinquenne alla fine della stagione dalla squadra della Bundesliga tedesca.

Il nuovo Bhoy ha dichiarato: “È un grandissimo onore firmare per questo club.

Ci attendono tante sfide e sono pronto a mettermi in gioco e a fare tutto il possibile per affrontarle e portare successo ai nostri fantastici sostenitori. Il Celtic è uno dei grandi nomi del calcio mondiale e sono felice di essere qui per fare la mia parte.”

Il manager del Celtic, Martin O’Neill, ha aggiunto: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Tomáš nel club, crediamo che abbia delle vere qualità e pensiamo che sarà un’aggiunta importante alla squadra in futuro”.

Foto: X Celtic

