Ufficiale: Cutrone è un nuovo giocatore dell’Empoli, arriva in prestito dal Wolverhampton

L‘Empoli ha formalizzato l’acquisto di Patrick Cutrone che ritorna in A a partire dalla prossima stagione. Come riportato dal sito ufficiale della Lega, la squadra toscana ha definito l’ingaggio del giocatore scuola Milan che arriva in prestito, a titolo temporaneo, dal club inglese del Wolverhampton.

Foto: Twitter Wolves