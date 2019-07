Ufficiale: Cuomo rinnova con il Crotone fino al 2022

Attraverso un comunicato sul proprio sito internet, il Crotone ha ufficializzato il rinnovo del difensore Giuseppe Cuomo: “Il Football Club Crotone è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Cuomo fino al 30 giugno 2022. Classe 1998, Cuomo è uno dei giovani più emergenti del nostro settore giovanile ed ha messo in mostra le sue doti anche in Prima squadra nella passata stagione. Giuseppe con la casacca rossoblù ha esordito in Serie A, il 12 marzo 2017 al San Paolo contro il Napoli. Nella stagione successiva ha maturato esperienza in Serie C nel Rende, rilevandosi come uno dei più promettenti difensori della categoria. Eleganza, gioco d’anticipo e gran senso della posizione sono tra le sue doti migliori che metterà ancora a disposizione del Crotone”.

Foto: Sito Crotone