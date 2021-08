Ufficiale: Cugola dall’Inter al Renate a titolo definitivo

È ufficiale il passaggio di Gabriele Cugola, difensore centrale classe 2004, dall’Inter al Renate. L’operazione è stata conclusa a titolo definitivo, come sottolinea il club brianzolo nella seguente nota:

“La società A.C. Renate, in data odierna comunica di aver ottenuto a titolo definitivo dall’F.C. Internazionale Milano il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Cugola. Nato a Monza l’1 marzo 2004, è un difensore centrale di grande prospettiva, già stabilmente aggregato alla Prima Squadra. Dopo aver cominciato nel Seregno, percorso di sei stagioni nel settore giovanile nerazzurro, con prestito al Brescia (Under 17) nel gennaio 2020. Il club porge il benvenuto ed un caloroso in bocca al lupo a Gabriele per questa nuova esperienza con le pantere”.

Foto: Instagram Renate