Ufficiale: Cudini nuovo allenatore del Giugliano

04/09/2025 | 21:00:30

Mirko Cudini è il nuovo allenatore del Giugliano, come annunciato dal club: “Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra a Mirko Cudini. Il mister si lega al club con un accordo su base annuale e sarà coadiuvato dall’allenatore in seconda Luca Galuppi e dal Collaboratore Tecnico Mario Cordone. Una carriera importante da calciatore, vestendo le maglie di: Salernitana, Torino, Cagliari, Genoa e Ascoli tra le altre. Inizia il suo percorso da allenatore con la Sambenedettese. Nella stagione 2017 vince il campionato di Eccellenza con la Sangiustese. Nel 2018 passa al Notaresco in Serie D, centrando il settimo posto. La stagione successiva vince il campionato, Serie D Girone F con il Campobasso, riportando i molisani in Serie C dopo 32 anni e centrando la salvezza in terza serie l’anno successivo. In seguito: Fidelis Andria, Foggia e Pineto. Ha guidato l’Ascoli nella stagione appena conclusa. La società informa inoltre, che domani alle ore 16:30, presso la sala stampa dello stadio Alberto De Cristofaro, ci sarà la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore. Benvenuto mister!”

FOTO: Sito Giugliano